Horóscopo de hoy para Acuario del 23 febrero de 2026

Buscas refugio en el hogar, priorizando intimidad, arraigo y confort emocional. Los pequeños placeres familiares nutren tu día. Puede surgir el deseo de adoptar una mascota: su compañía, simple y sabia, se vuelve una fuente nueva de bienestar y conexión afectiva.

Horóscopo de amor para Acuario Probablemente no pienses mucho en los demás, aun si son importantes para ti. Trata de no tomar estos sentimientos a pecho. Es mucho mejor si lo dejas y te consientes a ti mismo con un poco de tiempo libre. Espera a que seas capaz de reestablecer una mejor actitud, de otra forma los conflictos menores se vuelven una crisis mayor.

Horóscopo de dinero para Acuario El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.