Horóscopo de hoy para Acuario del 23 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 23 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Buscas refugio en el hogar, priorizando intimidad, arraigo y confort emocional. Los pequeños placeres familiares nutren tu día. Puede surgir el deseo de adoptar una mascota: su compañía, simple y sabia, se vuelve una fuente nueva de bienestar y conexión afectiva.
