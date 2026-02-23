Horóscopo de hoy para Aries del 23 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 23 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Se abre una etapa serena que aquieta tu ánimo. Es buen momento para acercarte a la familia con gestos simples y generosos: una comida compartida, un obsequio simbólico. Dar desde el afecto te devuelve calma y disfrute, tanto en lo emocional como en lo material.
