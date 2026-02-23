Horóscopo de hoy para Aries del 23 febrero de 2026

Se abre una etapa serena que aquieta tu ánimo. Es buen momento para acercarte a la familia con gestos simples y generosos: una comida compartida, un obsequio simbólico. Dar desde el afecto te devuelve calma y disfrute, tanto en lo emocional como en lo material.

Horóscopo de amor para Aries Tu actitud considerada impresiona a los demás, intuitivamente recoges aquello que se necesita para traer placer, cualquier oferta que haces es apreciada por aquellos que reciben tu atención. Y si tienes un motivo ulterior, probablemente se cumpla, ya sea que quieras profundizar en una amistad o impresionar a alguien en una cita.

Horóscopo de dinero para Aries Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.