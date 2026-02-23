window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Cáncer del 23 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Cáncer. Conoce las predicciones astrológicas del 23 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Cáncer

(06/21 – 07/20)

Abrirás tu abanico social y compartirás más tiempo con amistades. Tu sabiduría se expresa junto a una intuición muy afinada. El grupo valora tu presencia. Permítete mostrarte tal como eres: protector, sensible y con la capacidad de ofrecer contención y alimento emocional a quienes te rodean.

Horóscopo de amor para Cáncer

Estas a punto de afirmarte en tus relaciones y vida social. Les enseñas a los demás exactamente qué es lo que quieres de ellos. Tu pareja está más que feliz de ser guiada de manera confiada por ti siempre y cuando le demuestres la consideración y ternura que merece. Si eres soltero eres adorado por los demás.

Horóscopo de dinero para Cáncer

Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.

Horóscopo de sexo paraCáncer

Tu pasión está con un flujo bajo. De hecho, quieres que te dejen en paz. Si tu pareja es más orientada hacia el placer e inclinada al sexo, las cosas se pueden poner difíciles. No dejes que te empujen hacia actividades que no te gusta hacer. Tu pareja tendrá que ser paciente y conformarse con alguna elección alternativa por el momento.

