window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 23 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 23 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_escorpio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Si estás soltero, alguien despierta un anhelo romántico. En pareja, el amor se expande con proyectos, viajes y alegría compartida. El deseo circula con entusiasmo y confianza. Hay una corriente fértil que invita a celebrar el encuentro y a creer en la abundancia del vínculo.

Horóscopo de amor para Escorpio

Encantas a todos con la calidez de tu sonrisa, radiando energía positiva y afecto natural hacia aquellos que quieres. La amabilidad que muestras te hace ser atractivo para los demás, lo que hace facial nutrir relaciones ya existentes o si eres soltero hacer una buena impresión en alguien en quien tu estas interesado y le pides una cita.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

No esperes ningún desarrollo que devaste la tierra. Si se refiere al sexo, disfruta tu manera de hacer el amor como siempre. Vas directo al grano y lo haces sin demasiados juegos previos, ropa erótica o platica sexual. Los principios estándar de placer serán buenos por un tiempo, pero ten cuidado de no aburrir a tu pareja innecesariamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Escorpio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending