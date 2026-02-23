Horóscopo de hoy para Escorpio del 23 febrero de 2026

Si estás soltero, alguien despierta un anhelo romántico. En pareja, el amor se expande con proyectos, viajes y alegría compartida. El deseo circula con entusiasmo y confianza. Hay una corriente fértil que invita a celebrar el encuentro y a creer en la abundancia del vínculo.

Horóscopo de amor para Escorpio Encantas a todos con la calidez de tu sonrisa, radiando energía positiva y afecto natural hacia aquellos que quieres. La amabilidad que muestras te hace ser atractivo para los demás, lo que hace facial nutrir relaciones ya existentes o si eres soltero hacer una buena impresión en alguien en quien tu estas interesado y le pides una cita.

Horóscopo de dinero para Escorpio Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.