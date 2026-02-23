Horóscopo de hoy para Escorpio del 23 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 23 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Si estás soltero, alguien despierta un anhelo romántico. En pareja, el amor se expande con proyectos, viajes y alegría compartida. El deseo circula con entusiasmo y confianza. Hay una corriente fértil que invita a celebrar el encuentro y a creer en la abundancia del vínculo.
