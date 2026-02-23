Horóscopo de hoy para Géminis del 23 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 23 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El cuerpo pide pausa y cuidado. Un paseo entre árboles, un día de descanso o un espacio verde pueden devolverte aplomo. Abrígate con lo que ya tienes. El silencio elegido se vuelve refugio. Escuchar tu voz interior nutre el alma como vitaminas esenciales.
