Horóscopo de hoy para Géminis del 23 febrero de 2026

El cuerpo pide pausa y cuidado. Un paseo entre árboles, un día de descanso o un espacio verde pueden devolverte aplomo. Abrígate con lo que ya tienes. El silencio elegido se vuelve refugio. Escuchar tu voz interior nutre el alma como vitaminas esenciales.

Horóscopo de amor para Géminis Es fácil perder el control, ser irracional, perder el control en un momento y contestarle a tu pareja con un lenguaje abusivo, de lo que te arrepentirás más tarde. Ellos entenderán si te disculpas y explicas que no te sientes bien y si no estás seguro de cómo te sientes, tomate un tiempo libre, retírate y relájate con un buen libro.

Horóscopo de dinero para Géminis Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.