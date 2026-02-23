Horóscopo de hoy para Leo del 23 febrero de 2026

La ambición de posicionarte profesionalmente se ve favorecida y el momento es propicio. La constancia será tu aliada para lograrlo. Una presencia silenciosa, protectora y amorosa te acompaña. Confía en esa guía sutil: su influencia opera, aunque no se muestre del todo.

Horóscopo de amor para Leo Si encuentras difícil controlar tu humor, encontrarás personas que no sabrán que esperar o cómo reaccionar adecuadamente. Los argumentos sobre asuntos triviales tienen muy poco impacto. Si sientes que has causado daño innecesario, sería bueno pedir disculpas por una explosión que era infundado y claramente no pensado ampliamente.

Horóscopo de dinero para Leo Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.