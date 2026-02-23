Horóscopo de hoy para Leo del 23 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 23 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La ambición de posicionarte profesionalmente se ve favorecida y el momento es propicio. La constancia será tu aliada para lograrlo. Una presencia silenciosa, protectora y amorosa te acompaña. Confía en esa guía sutil: su influencia opera, aunque no se muestre del todo.
