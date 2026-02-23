Horóscopo de hoy para Libra del 23 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 23 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El deseo se intensifica y el placer toma protagonismo. El cuerpo se vuelve territorio de goce y afirmación. Anímate a explorar tus secretos con alguien que sepa leerlos. Vive lo sensual como un arte sutil: en la conexión íntima descubres nuevas formas de habitar tu poder.
