Horóscopo de hoy para Libra del 23 febrero de 2026

El deseo se intensifica y el placer toma protagonismo. El cuerpo se vuelve territorio de goce y afirmación. Anímate a explorar tus secretos con alguien que sepa leerlos. Vive lo sensual como un arte sutil: en la conexión íntima descubres nuevas formas de habitar tu poder.

Horóscopo de amor para Libra Si encuentras problemas repetidamente en tu vida personal causados por los demás, te darás cuenta de que lo más seguro es que estas equivocado porque ni modo que tu no seas responsable de nada. Aun si lo encuentras molesto, mantente calmado, no tomes la críticas en forma personal. Evita sobre emocionarte y escucha con cuidado y reconocerás que es solo un montón de escándalo sobre nada.

Horóscopo de dinero para Libra Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.