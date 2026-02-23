Horóscopo de hoy para Sagitario del 23 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 23 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El vínculo con tu cuerpo se vuelve prioritario. Elegir mejor lo que comes, moverte con placer y sostener rutinas de cuidado trae bienestar tangible. La sanación se siente en lo cotidiano: cuanto más te atiendes, más energía vital circula y se refleja en tu hacer diario.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending