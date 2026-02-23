Horóscopo de hoy para Tauro del 23 febrero de 2026

La Luna en tu signo realza tu firmeza natural y te estimula a concretar con seguridad. Estás listo para avanzar. El cariño y las palabras de quienes te rodean funcionan como sostén y aliento. Escúchalas: te recuerdan que no caminas solo y que tu paso es valorado.

Horóscopo de amor para Tauro Pensando en tu relación aclaran lo que han identificado juntos de los sentimientos existentes que comparten y aun son prometedores, o si ya no quedó ningún lazo, mientras ambos estén positivos y acepten los cambios positivos para lo que inicialmente parece una situación difícil de resolver

Horóscopo de dinero para Tauro Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.