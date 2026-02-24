Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 24 febrero de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 24 febrero de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 24 de febrero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Momento de ser despierto con el dinero. Las decisiones apresuradas pueden traer arrepentimientos. Conviene evitar inversiones compartidas y préstamos a personas inestables. Revisa y actualiza tus recursos, y apóyate en nuevas tecnologías para potenciar tu capital y ganar mayor proyección.
Tauro
04/20 – 05/20
El trabajo y las obligaciones demandarán atención, pero no descuides tu bienestar. Afronta los desafíos con apertura mental. Recuerda que la realidad no siempre coincide con lo que deseas; sostener una mirada amplia y elevada te ayudará a establecer prioridades y tomar mejores decisiones.
Géminis
05/21 – 06/20
Estás cerrando un ciclo lunar que invita a la liberación interna. Surge la necesidad de perdonarte, perdonar y saldar asuntos pendientes. Suelta cargas y viejos lastres, pero sin forzar tiempos: cada proceso necesita su propio ritmo para completarse.
Cáncer
06/21 – 07/20
Una amistad o proyecto atraviesa tensiones por deseos contrapuestos. Reaccionar desde el enojo no ayudará. Antes de dar algo por perdido, intenta comprender las diferencias y abrir un espacio más amplio de encuentro. Un vínculo auténtico merece una oportunidad de revisión.
Leo
07/21 – 08/21
Las disputas pueden drenar la energía que necesitas para avanzar. Si surgen fricciones con colegas o clientes, conviene separar lo personal de lo profesional y priorizar lo importante. Mantener la mirada en tus metas te ayudará a no desviarte del rumbo que conduce al éxito.
Virgo
08/22 – 09/22
Las obligaciones cotidianas se intensifican y pueden opacar otras posibilidades de crecimiento. Darles demasiada relevancia a las eventualidades puede alejarte de una mirada más amplia. Atiende lo urgente, pero sin perder de vista el panorama general ni tus metas.
Libra
09/23 – 10/22
En asuntos financieros e íntimos, conviene conocer bien el terreno. Actuar solo desde el deseo inmediato puede conducir a errores evitables. La verdadera sagacidad está en evaluar riesgos, leer las señales y elegir cada movimiento, evitando impulsos abruptos o dar pasos poco estratégicos.
Escorpio
10/23 – 11/22
En este día se amplifican las posibilidades de un encuentro significativo. Procura que las demandas familiares no interfieran en tu vínculo actual. Prioriza a quienes te revitalizan y traen aire fresco a tu vida. Honra tus propios deseos de compañía auténtica y consciente.
Sagitario
11/23 – 12/20
Los altibajos en tu bienestar pueden estar ligados a una mente hiperactiva. Para aliviar la sobrecarga nerviosa, una caminata consciente puede ser de gran ayuda. También podrías considerar una consulta con un osteópata para favorecer la circulación energética.
Capricornio
12/21 – 01/19
Las dudas económicas influyen en tu ánimo y pueden generar sensación de inestabilidad. Procura que las preocupaciones materiales no te afecten. Un ser amado podría mostrarte una salida distinta, recordándote que el recurso más valioso está disponible ahora: el momento presente.
Acuario
01/20 – 02/18
Reacciones impulsivas o cambios bruscos de humor pueden inquietar a quienes te rodean. Evita descargar tu tensión en los demás. Para canalizar esa energía, una reorganización del hogar, mover muebles o cambiar disposiciones, puede ayudarte a liberar tensiones acumuladas.
Piscis
02/19 – 03/20
No permitas que experiencias pasadas opaquen los aprendizajes actuales. Evita quedarte atrapado en viejos enojos o rivalidades. Si dudas del compromiso de alguien, formula una pregunta clave y observa su respuesta con atención: la sinceridad suele revelarse en la mirada.