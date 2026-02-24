Horóscopo de hoy para Géminis del 24 febrero de 2026

Estás cerrando un ciclo lunar que invita a la liberación interna. Surge la necesidad de perdonarte, perdonar y saldar asuntos pendientes. Suelta cargas y viejos lastres, pero sin forzar tiempos: cada proceso necesita su propio ritmo para completarse.

Horóscopo de amor para Géminis Si tu pareja te evita, y prefiere estar sola, déjala tener el espacio que necesita. Pensando en eso, puede ser una consecuencia de tu mala conducta hacia ella, no te preocupes demasiado por esto, estar en calma un rato es poco probable que cause mucho daño a tu relación.

Horóscopo de dinero para Géminis Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.