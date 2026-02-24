Horóscopo de hoy para Libra del 24 febrero de 2026

En asuntos financieros e íntimos, conviene conocer bien el terreno. Actuar solo desde el deseo inmediato puede conducir a errores evitables. La verdadera sagacidad está en evaluar riesgos, leer las señales y elegir cada movimiento, evitando impulsos abruptos o dar pasos poco estratégicos.

Horóscopo de amor para Libra Auto confiado, relajado y de buen humor, mantienes a todos felices y esperas hacerla bien románticamente. Tus seres amados se reaseguran de tu preocupación y eres capaz de resolver asuntos que aparezcan entre ustedes. Nada evita que hagas nuevos amigos. Ser positivo así como realista te trae éxito.

Horóscopo de dinero para Libra Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.