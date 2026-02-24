Horóscopo de hoy para Sagitario del 24 febrero de 2026

Los altibajos en tu bienestar pueden estar ligados a una mente hiperactiva. Para aliviar la sobrecarga nerviosa, una caminata consciente puede ser de gran ayuda. También podrías considerar una consulta con un osteópata para favorecer la circulación energética.

Horóscopo de amor para Sagitario La vida probablemente sea problemática si tienes altas expectativas poco realistas. Los argumentos son inevitables si estas esperando más de lo que los demás están preparados para dar. Trata de controlar tu conducta y no pongas presión extra en tu pareja o tus amigos al hacer demandas imposibles o inapropiadas.

Horóscopo de dinero para Sagitario Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.