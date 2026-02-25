Horóscopo de hoy para Acuario del 25 febrero de 2026

El plano amoroso se enciende con oportunidades para disfrutar, compartir y reconectar con el juego y la espontaneidad. El romance gana espacio, pero conviene no perder de vista el manejo de tus recursos. Disfrutar es posible sin excederte ni comprometer tu presupuesto.

Horóscopo de amor para Acuario Hay una buena posibilidad, antes más que después de que alguien especial aparezca en tu vida y que tú le des oportunidad de entrar a tu vida. No esperes a ser abordado, toma la iniciativa, aun si eres del tipo tímido o si ya estás en una relación, encontraras mucho más fácil el liberarte de inhibiciones que puedas haber experimentado con anterioridad.

Horóscopo de dinero para Acuario Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.