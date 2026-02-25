Horóscopo de hoy para Acuario del 25 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 25 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El plano amoroso se enciende con oportunidades para disfrutar, compartir y reconectar con el juego y la espontaneidad. El romance gana espacio, pero conviene no perder de vista el manejo de tus recursos. Disfrutar es posible sin excederte ni comprometer tu presupuesto.
