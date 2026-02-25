Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 25 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Aunque quieras que todo funcione con precisión, recuerda que los errores y malentendidos forman parte del día a día. Si algo no sale como esperabas, evita sobredimensionarlo. Mantener la calma y una mirada lúcida te ayudará a encontrar soluciones sin desgaste innecesario.
