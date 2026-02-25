Horóscopo de hoy para Escorpio del 25 febrero de 2026

Dispones de una gran capacidad transformadora para soltar pensamientos con efectos nocivos. Es tiempo de abandonar ilusiones pasajeras y asumir un compromiso real contigo. Al hacerlo, se abre una etapa de renovación profunda que te permite habitar la vida con mayor autenticidad.

Horóscopo de amor para Escorpio Tu habilidad para tratar con los demás te ayuda socialmente. Aun si normalmente encuentras dificultad, te es más fácil hacer amigos. Con convicción, sabes instintivamente como ponerte tu punto de vista, impresionando a otros con tu calmada elocuencia y solo procurando estas amistades si quieres que se desarrollen.

Horóscopo de dinero para Escorpio La suerte está de tu lado en lo que respecta al dinero, puedes seguir adelante con una inversión. Sal al mundo mézclate con otras personas y en el momento correcto notarás cuando aparece la oportunidad correcta. Se cuidadoso y no tientes mucho a tu suerte.