Horóscopo de hoy para Géminis del 25 febrero de 2026

Mantén la atención en el presente para no equivocarte al proyectarte demasiado lejos. Evita dejarte seducir por promesas de reconocimiento ilusorias. Confía en tus capacidades, mantente alerta frente a influencias dudosas y toma decisiones alineadas con tus ideas actuales.

Horóscopo de amor para Géminis Si estas tenso e inquieto, pasar algún tiempo solo es apreciado por tu pareja. Tienes la oportunidad de sorprenderla con tu nueva forma de comportarte más relajada. Esto puede ser un precursor para un nuevo acercamiento a tu relación que resulte en que el tiempo que pasen juntos sea más relajado.

Horóscopo de dinero para Géminis Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.