Horóscopo de hoy para Leo del 25 febrero de 2026

El día puede traer desilusiones en el plano social. Conviene tomar distancia de personas poco confiables y cuidar quién accede a tu intimidad. Promueve vínculos verdaderamente fraternos: no estás obligado a tolerar actitudes falsas ni intenciones turbias que desgastan tu energía.

Horóscopo de amor para Leo Eres popular y los demás te encuentran atractivo, es difícil evitar coquetear con todos los que conoces, pero es poco probable que resulte en algo serio o a largo plazo. Si ya estás en una relación y estas consciente de lo atractivo que resultas a los demás, ten cuidado. Puede ser que encuentres difícil resistir la tentación.

Horóscopo de dinero para Leo Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.