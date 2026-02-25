Horóscopo de hoy para Leo del 25 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 25 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El día puede traer desilusiones en el plano social. Conviene tomar distancia de personas poco confiables y cuidar quién accede a tu intimidad. Promueve vínculos verdaderamente fraternos: no estás obligado a tolerar actitudes falsas ni intenciones turbias que desgastan tu energía.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
