Horóscopo de hoy para Libra del 25 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 25 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

La influencia de la Luna promueve la expansión de tus horizontes. Es un buen momento para estudiar idiomas o vincularte con el exterior. No obstante, trámites legales o gestiones migratorias podrían demorarse. Mantén la calma: la claridad mental será tu norte para avanzar.

Horóscopo de amor para Libra

Tu pareja quiere pasar más tiempo contigo, tu relación mejora y la encuentras inmensamente gratificante. Si eres soltero, espera divertirte, puedes quedar completamente cautivado por una nueva y emocionante pareja, especialmente si te involucras profundamente, descubres como la experiencia te enriquece.

Horóscopo de dinero para Libra

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

