Horóscopo de hoy para Libra del 25 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 25 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La influencia de la Luna promueve la expansión de tus horizontes. Es un buen momento para estudiar idiomas o vincularte con el exterior. No obstante, trámites legales o gestiones migratorias podrían demorarse. Mantén la calma: la claridad mental será tu norte para avanzar.
