Horóscopo de hoy para Libra del 25 febrero de 2026

La influencia de la Luna promueve la expansión de tus horizontes. Es un buen momento para estudiar idiomas o vincularte con el exterior. No obstante, trámites legales o gestiones migratorias podrían demorarse. Mantén la calma: la claridad mental será tu norte para avanzar.

Horóscopo de amor para Libra Tu pareja quiere pasar más tiempo contigo, tu relación mejora y la encuentras inmensamente gratificante. Si eres soltero, espera divertirte, puedes quedar completamente cautivado por una nueva y emocionante pareja, especialmente si te involucras profundamente, descubres como la experiencia te enriquece.

Horóscopo de dinero para Libra El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.