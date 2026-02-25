window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 25 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 25 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

La Luna creciente activa el área de las relaciones y favorece acuerdos relevantes. Es un buen momento para negociar, siempre que no dejes que la emotividad tome el mando. Apelar a la escucha atenta y a una actitud serena facilitará puntos de entendimiento.

Horóscopo de amor para Sagitario

La serenidad que normalmente muestras desafortunadamente esta alterada por enojos emocionales que resultan entre tú y las personas cercanas a ti. Tiendes a sacar tu frustración en las personas que más te importan. La tentación para un encuentro romántico con una persona nueva es poco probable que funcione como tú lo esperas.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

