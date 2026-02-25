Horóscopo de hoy para Sagitario del 25 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 25 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna creciente activa el área de las relaciones y favorece acuerdos relevantes. Es un buen momento para negociar, siempre que no dejes que la emotividad tome el mando. Apelar a la escucha atenta y a una actitud serena facilitará puntos de entendimiento.
