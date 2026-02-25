window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 25 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 25 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Tus pensamientos se orientan a ocuparte de asuntos económicos. Si hay deudas o escasez, evita atajos poco realistas y trabaja con lo que tienes a mano. La lógica será clave para resolver los desafíos financieros y hacer un uso de tus recursos que te permita seguir prosperando.

Horóscopo de amor para Tauro

De la manera en que te portas con tu pareja revela lo que tu consideras es más importante sobre tu relación con ella. Continuamente muestras porque la amas, pero también caes fácilmente en la trampa de estar demasiado contento. En cambio eres capaz de hacer algo especial y traer una sorpresa a tu pareja.

Horóscopo de dinero para Tauro

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraTauro

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

