Horóscopo de hoy para Virgo del 25 febrero de 2026

Las responsabilidades se incrementan y requieren presencia. No es momento de evadir ni postergar. La coherencia entre lo que dices y lo que haces será clave. Actuar con integridad y compromiso te da credibilidad y te permite avanzar hacia tus objetivos y aspiraciones.

Horóscopo de amor para Virgo Tu encanto e ingenio te hacen muy atractivo a los demás, pero esto solo pasa si tu pareja toma la iniciativa. Simplemente estas muy pasivo para poder tener algo que hacer. Si vives con alguien y estas en una relación tu pareja encuentra tu indecisión irritante, causando molestias innecesarias.

Horóscopo de dinero para Virgo Estas muy absorbido contigo mismo como para conducir un negocio exitoso. Evita los tratos complicados o las inversiones riesgosas, ya que pueden revertirse. Reduce tus gastos a lo necesario. No es útil poner resistencia, porque recuperarás tus instintos para hacer dinero con el tiempo.