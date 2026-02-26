window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 26 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 26 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

El momento invita a disfrutar de los placeres simples: una salida cultural, un encuentro romántico o tiempo de juego con niños. Permítete el disfrute sin culpas. Solo cuida que las preocupaciones económicas no interfieran con espacios necesarios de recreación y alegría compartida.

Horóscopo de amor para Acuario

La restricción y la cabeza fría son las mejores maneras de controlar tus emociones. Si te sientes agitado, asegúrate de no decir nada que moleste a aquellos que más te importan, podrías arrepentirte después. Es posible que tengas que considerar seriamente y delimitar el daño actual para tratar de cambiar tus nervios agotados.

Horóscopo de dinero para Acuario

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

