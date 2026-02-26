Horóscopo de hoy para Capricornio del 26 febrero de 2026

Podrías sentirte más sensible físicamente, con molestias difíciles de precisar y de raíz emocional. Para no quedar atrapado en la vulnerabilidad, procura no caer en el desgano. Cuidar tu estado anímico y sostener pensamientos positivos recalibra tu energía y favorece la recuperación.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu actitud considerada impresiona a los demás, intuitivamente recoges aquello que se necesita para traer placer, cualquier oferta que haces es apreciada por aquellos que reciben tu atención. Y si tienes un motivo ulterior, probablemente se cumpla, ya sea que quieras profundizar en una amistad o impresionar a alguien en una cita.

Horóscopo de dinero para Capricornio Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.