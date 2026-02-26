Horóscopo de hoy para Capricornio del 26 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 26 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Podrías sentirte más sensible físicamente, con molestias difíciles de precisar y de raíz emocional. Para no quedar atrapado en la vulnerabilidad, procura no caer en el desgano. Cuidar tu estado anímico y sostener pensamientos positivos recalibra tu energía y favorece la recuperación.
