Horóscopo de hoy para Escorpio del 26 febrero de 2026

El plano sexual gana protagonismo y pide autenticidad. Disfrutarás más si dejas de lado exigencias externas y la preocupación por la imagen. La verdadera conexión surge cuando te muestras tal como eres, con virtudes y defectos, y permites que el otro te acepte sin máscaras.

Horóscopo de amor para Escorpio Tu pareja reacciona positivamente a tu apertura y comparte su entusiasmo por las escapadas románticas. Obstáculos no resueltos que aún existen en la relación, se calman y se pueden resolver pacientemente. Si tienes encuentro entre solteros eres amistoso, problemas previos son resueltos, eres capaz de apreciar las alinazas pasadas mucho mejor.

Horóscopo de dinero para Escorpio Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.