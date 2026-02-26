window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 26 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 26 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Escorpio

(10/23 – 11/22)

El plano sexual gana protagonismo y pide autenticidad. Disfrutarás más si dejas de lado exigencias externas y la preocupación por la imagen. La verdadera conexión surge cuando te muestras tal como eres, con virtudes y defectos, y permites que el otro te acepte sin máscaras.

Horóscopo de amor para Escorpio

Tu pareja reacciona positivamente a tu apertura y comparte su entusiasmo por las escapadas románticas. Obstáculos no resueltos que aún existen en la relación, se calman y se pueden resolver pacientemente. Si tienes encuentro entre solteros eres amistoso, problemas previos son resueltos, eres capaz de apreciar las alinazas pasadas mucho mejor.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tu actitud sexual abierta te convierte en un genuino Dios del amor. Pero eso no es suficiente para ti, a ti te apetecen más aventuras sexuales, tal vez un trío. Hablalo con tu pareja, podría acceder o deleitarse en una noche de búsqueda de algún probable candidato. Si no le gusta la idea, no la fuerces, presentalo de una forma más diplomática.

