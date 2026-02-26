window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 26 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 26 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Una actitud flexible será tu mejor aliada para sortear confusiones. Adaptarte a las circunstancias te ayuda a neutralizar influencias poco claras. Avanza con prudencia antes de decidir y no subestimes el poder de alentarte: las palabras positivas activan dones que estaban dormidos.

Horóscopo de amor para Géminis

Es difícil de resolver cuestiones de tus relaciones personales. Ten cuidado de no culpar a tu pareja y como resultado alinearla más. Ocasionalmente es más sabio ver en el espejo, para re enfocarse y re considerar tu propia actitud hacia las personas que supuestamente te importan y evitar explosiones emocionales.

Horóscopo de dinero para Géminis

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

