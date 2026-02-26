Horóscopo de hoy para Géminis del 26 febrero de 2026

Una actitud flexible será tu mejor aliada para sortear confusiones. Adaptarte a las circunstancias te ayuda a neutralizar influencias poco claras. Avanza con prudencia antes de decidir y no subestimes el poder de alentarte: las palabras positivas activan dones que estaban dormidos.

Horóscopo de amor para Géminis Es difícil de resolver cuestiones de tus relaciones personales. Ten cuidado de no culpar a tu pareja y como resultado alinearla más. Ocasionalmente es más sabio ver en el espejo, para re enfocarse y re considerar tu propia actitud hacia las personas que supuestamente te importan y evitar explosiones emocionales.

Horóscopo de dinero para Géminis Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.