Horóscopo de hoy para Leo del 26 febrero de 2026

Los vínculos sociales se activan y no faltarán invitaciones. En una reunión puede surgir una atracción intensa, pero conviene manejarla con mesura. Evita los excesos, especialmente con el alcohol: dejarte llevar sin filtros podría conducirte a situaciones de las que luego prefieras tomar distancia.

Horóscopo de amor para Leo La providencia provee más giros y vueltas. Aun si sucumbes a altercados extraños con otros, esos intercambios al final te ofrecen una oportunidad para entender mejor a las personas que más te importan. Aprovecha cualquier oportunidad para tener un dialogo con ellas, resuelve los problemas, usualmente las discusiones terminan bien.

Horóscopo de dinero para Leo Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.