Horóscopo de hoy para Leo del 26 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 26 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Los vínculos sociales se activan y no faltarán invitaciones. En una reunión puede surgir una atracción intensa, pero conviene manejarla con mesura. Evita los excesos, especialmente con el alcohol: dejarte llevar sin filtros podría conducirte a situaciones de las que luego prefieras tomar distancia.
