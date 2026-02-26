Horóscopo de hoy para Libra del 26 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 26 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con la Luna en Géminis, el ánimo se eleva y el entusiasmo crece. Se favorecen los contactos con parientes lejanos y la llegada de buenas noticias. Aunque surjan pequeños enredos cotidianos, no permitas que interfieran con esta etapa de apertura y expansión personal.
