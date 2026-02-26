Horóscopo de hoy para Libra del 26 febrero de 2026

Con la Luna en Géminis, el ánimo se eleva y el entusiasmo crece. Se favorecen los contactos con parientes lejanos y la llegada de buenas noticias. Aunque surjan pequeños enredos cotidianos, no permitas que interfieran con esta etapa de apertura y expansión personal.

Horóscopo de amor para Libra Ten cuidado con las disputas. Si suceden mantente sereno, the otra forma puedes sin querer molestar a la persona que más quieres y no podrías explicar de ninguna manera porque paso esto. Examinando las tensiones internas de los dos se pueden hacer introspecciones útiles que pueden ayudar a resolver asuntos importantes que existen entre ustedes.

Horóscopo de dinero para Libra Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.