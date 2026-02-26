window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 26 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 26 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Con la Luna en Géminis, el ánimo se eleva y el entusiasmo crece. Se favorecen los contactos con parientes lejanos y la llegada de buenas noticias. Aunque surjan pequeños enredos cotidianos, no permitas que interfieran con esta etapa de apertura y expansión personal.

Horóscopo de amor para Libra

Ten cuidado con las disputas. Si suceden mantente sereno, the otra forma puedes sin querer molestar a la persona que más quieres y no podrías explicar de ninguna manera porque paso esto. Examinando las tensiones internas de los dos se pueden hacer introspecciones útiles que pueden ayudar a resolver asuntos importantes que existen entre ustedes.

Horóscopo de dinero para Libra

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraLibra

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

