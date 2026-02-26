Horóscopo de hoy para Sagitario del 26 febrero de 2026

En el amor, tras oscilar entre distintos estados, aprenderás a encontrar un punto medio más consciente. Permanecer en ese clima templado favorece un diálogo genuino. Evita que opiniones familiares opaquen tu día: no permitas que el bagaje emocional interfiera en una relación presente.

Horóscopo de amor para Sagitario El involucrarse personalmente no siempre funciona como se había previsto. Las situaciones cambian constantemente y aun si tu vida romántica no es segura de alguna forma, permaneces relajado y sin problema. Abordas discusiones potencialmente acaloradas al preguntarle a tus compañeros su punto de vista y considera muy bien lo que te dicen antes de responderles.

Horóscopo de dinero para Sagitario Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.