Horóscopo de hoy para Capricornio del 27 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 27 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

La Luna ingresa en tu signo opuesto y favorece el encuentro con otros. Crece tu disposición a crear alianzas y a vincularte desde la comprensión. En pareja, hay confluencia y compañerismo. Si estás soltero, alguien fascinante despierta interés y atracción mutua.

Horóscopo de amor para Capricornio

No es fácil para ti compartir tus planes románticos. El saber que no haces ningún progreso resulta en que tratas de conocer a otros que son diferentes a ti. Las relaciones como esas son mucho más complicadas que lo que parecen a primera vista. Enfócate en personas más importantes y familiares que importan más.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tu pareja puede estar dándote miradas divertidas. ¿Por qué te estas complaciendo en todas estas burlas? No te preocupes ya que tu comportamiento extraño tiene un efecto colateral positivo, ¡excelente sexo! ¡Lo que es más, ambos terminan satisfechos y están impacientes por la próxima vez en que vuelvan a hacer el amor!

