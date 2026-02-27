Horóscopo de hoy para Capricornio del 27 febrero de 2026

La Luna ingresa en tu signo opuesto y favorece el encuentro con otros. Crece tu disposición a crear alianzas y a vincularte desde la comprensión. En pareja, hay confluencia y compañerismo. Si estás soltero, alguien fascinante despierta interés y atracción mutua.

Horóscopo de amor para Capricornio No es fácil para ti compartir tus planes románticos. El saber que no haces ningún progreso resulta en que tratas de conocer a otros que son diferentes a ti. Las relaciones como esas son mucho más complicadas que lo que parecen a primera vista. Enfócate en personas más importantes y familiares que importan más.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.