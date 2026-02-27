Horóscopo de hoy para Leo del 27 febrero de 2026

La sensación de pérdida que venía pesando en tu ánimo comienza a disiparse. Te liberas de emociones que obstaculizaban tu fluir natural. La sensibilidad se afina y te vuelves más receptivo a vibraciones afectivas nutritivas, capaces de renovar el ánimo y devolverle al alma su alimento.

Horóscopo de amor para Leo Parece ser que en tu relación hay malos entendidos innecesarios y te abrumas con lo que esperan otros de ti. Si eres soltero existe cierta intromisión que no aguantas y tienes que resolver, tomate tiempo para una charla de corazón a corazón. Cuando eres capaz de restablecer cosas en común, las cosas mejoran.

Horóscopo de dinero para Leo El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.