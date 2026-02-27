window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 27 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 27 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Tu vecindario revela nuevas dimensiones: cerca de casa aparecen espacios ideales para socializar, estudiar y aprender. Tejerás vínculos cercanos con tus vecinos al reconocer afinidades. Las experiencias se vuelven fértiles y esperanzadoras cuando miras lo que te rodea con curiosidad y apertura.

Horóscopo de amor para Tauro

Reevaluando tu situación romántica, confiadamente tratas de resolver cualquier amargura que haya aparecido entre ustedes. Sin embargo, romperlo inicialmente es, a largo plazo vale la pena para los dos. Si soltero tu divertida y segura actitud hacia los demás es atractiva y no pasa desapercibida por mucho tiempo.

Horóscopo de dinero para Tauro

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraTauro

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

