Horóscopo de hoy para Aries del 28 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 28 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Las experiencias vividas te volvieron más comprensivo y sensible con tus afectos. Hoy se abre la posibilidad de saldar una deuda kármica familiar. Aceptar la historia compartida, pedir perdón y agradecer lo vivido aliviará con un bálsamo de amor los lazos más profundos.

Horóscopo de amor para Aries

La vida que compartes está llena de amor y afecto. Las personas que amas disfrutan cualquier tiempo que pasan contigo y te aprecian como un comprensivo y estimúlate ser querido. Tu enfoque natural te convierte en un deseable y atractivo socio, algo que puedes usar a tu favor, especialmente si eres soltero.

Horóscopo de dinero para Aries

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraAries

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

