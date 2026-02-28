Horóscopo de hoy para Aries del 28 febrero de 2026

Las experiencias vividas te volvieron más comprensivo y sensible con tus afectos. Hoy se abre la posibilidad de saldar una deuda kármica familiar. Aceptar la historia compartida, pedir perdón y agradecer lo vivido aliviará con un bálsamo de amor los lazos más profundos.

Horóscopo de amor para Aries La vida que compartes está llena de amor y afecto. Las personas que amas disfrutan cualquier tiempo que pasan contigo y te aprecian como un comprensivo y estimúlate ser querido. Tu enfoque natural te convierte en un deseable y atractivo socio, algo que puedes usar a tu favor, especialmente si eres soltero.

Horóscopo de dinero para Aries Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!