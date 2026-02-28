Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Las estrellas conspiran para regalarte momentos de verdadero idilio. Una charla con tu pareja renueva el vínculo y marca el inicio de una etapa más cercana. Si estás soltero, mantente atento: alguien muy especial aparece para encarnar eso que tanto anhelabas.
