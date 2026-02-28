Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 febrero de 2026

El tiempo libre se vuelve una invitación a explorar territorios nuevos. Anímate a aquello que despliega y enaltece tu ser. La metafísica y los estudios espirituales despiertan respuestas profundas. Una luz sutil orienta tus pasos hacia una comprensión más verdadera de ti mismo.

Horóscopo de amor para Escorpio Encuentras sentido y verdadero valor en tu relación, es muy fácil olvidar pequeños problemas personales, estas contento con tu pareja y prefieres concentrarte en los cálidos sentimientos que compartes con ella. Si estas soltero, buscas personas a las que puedas querer y cuidar considerando esto algo esencial en la vida.

Horóscopo de dinero para Escorpio Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.