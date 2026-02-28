Horóscopo de hoy para Géminis del 28 febrero de 2026

Comienzas a recoger los frutos de lo sembrado, especialmente en el plano material. El dinero fluye sin mayores obstáculos, permitiéndote disfrutar de lo que has construido. Las relaciones públicas y los contactos adecuados juegan a tu favor y abren oportunidades prósperas.

Horóscopo de amor para Géminis Si todo parece frenético y fuera de control, es poco probable que pueda hacerse algo útil. Puedes sentir que la situación es inquietante y notar que tan irritados están los demás, especialmente aquellos que más te importan y que más quieres. Mantén un perfil bajo, espera hasta que la serenidad y normalidad regresen antes de considerar hacer algo.

Horóscopo de dinero para Géminis Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.