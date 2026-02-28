Horóscopo de hoy para Leo del 28 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy diriges la mirada hacia tu mundo interior para conectar con emociones y sensibilidad. Te resguardas y comprendes que es tiempo de reflexión. Al soltar cargas del pasado, quedas listo para iniciar un nuevo ciclo, más liviano, con el alma nutrida y purificada.
