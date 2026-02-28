Horóscopo de hoy para Leo del 28 febrero de 2026

Hoy diriges la mirada hacia tu mundo interior para conectar con emociones y sensibilidad. Te resguardas y comprendes que es tiempo de reflexión. Al soltar cargas del pasado, quedas listo para iniciar un nuevo ciclo, más liviano, con el alma nutrida y purificada.

Horóscopo de amor para Leo Enfocándote en la forma en que te sientes, tus emociones parecen más accesibles y tienes una necesidad enorme de estar con alguien especial. Una actitud de confianza impresiona a las personas. Si eres soltero, checa tus contactos existentes, o trata y cultiva nuevos. Ponte activo, haz esa llamada personal y arregla una cita.

Horóscopo de dinero para Leo Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.