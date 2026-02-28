Horóscopo de hoy para Libra del 28 febrero de 2026

En el plano profesional se pone en marcha un círculo virtuoso. Avanzas cuando trabajas desde la vocación y el compromiso genuino. Los vínculos con colegas fluyen con naturalidad, te enfocas en objetivos clave y afianzas una reputación respetada y bien valorada en tu entorno laboral.

Horóscopo de amor para Libra Tomate tiempo para considerar seriamente tu vida romántica y decide si quieres compartir tu futuro con otra persona a largo plazo. Si quieres y tienes a alguien en mente es importante saber si también se siente de la misma manera. Necesitas seguridad en una cosa tan importante para poder planear con tiempo adecuadamente.

Horóscopo de dinero para Libra Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.