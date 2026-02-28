Horóscopo de hoy para Libra del 28 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 28 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En el plano profesional se pone en marcha un círculo virtuoso. Avanzas cuando trabajas desde la vocación y el compromiso genuino. Los vínculos con colegas fluyen con naturalidad, te enfocas en objetivos clave y afianzas una reputación respetada y bien valorada en tu entorno laboral.
