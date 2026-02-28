Horóscopo de hoy para Sagitario del 28 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 28 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna activa energías latentes y afina tus instintos para los asuntos comerciales. Un allegado aporta la pieza clave que faltaba para que un negocio cierre a la perfección. Si necesitas apoyo económico, pedirlo será más fácil de lo que imaginas y llegará en buen momento.
