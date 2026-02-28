Horóscopo de hoy para Virgo del 28 febrero de 2026

Las estrellas traen una fe renovada en el porvenir. Te sientes colmado de esperanza y percibes gestos de amabilidad a tu alrededor. Surge el deseo de sumarte a grupos espirituales o iniciativas solidarias, aportando tu contribución para mejorar las condiciones colectivas y humanas.

Horóscopo de amor para Virgo Recuerda que no todos pueden entender cómo te sientes, a menos que se los digas no pueden saberlo. Aun si te sientes harto o solo frustrado contigo mismo permanece positivo. Pasa run tiempo hablando seriamente con la gente que respetas, oye bien los consejos que te dan tus amigos y seres queridos.

Horóscopo de dinero para Virgo En cuestiones de negocios, nada está saliendo como tú quieres. Las personas tratarán de sacar ventaja de tí en las negociaciones importantes, los contactos y tratarán de venderte productos malos. Estas naturalmente irritado, pero esto no resolverá el problema. Deja las inversiones mayores para después cuando las circunstancias sean más prometedoras.