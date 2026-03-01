Horóscopo de hoy para Capricornio del 1 marzo de 2026

Tus estrategias económicas te brindan ventaja y visión a largo plazo. Sin embargo, será importante contemplar los intereses de socios y aliados. Evitar imponer tu voluntad y potenciar resultados sin tensar vínculos te permitirá conectar con un poder más auténtico y consciente.

Horóscopo de amor para Capricornio Si estas más irritable de lo usual y encuentras difícil ser sensible con aquellos a los que quieres, viendo solamente defectos donde previamente no había ninguno. Recuerda que las personas que te importan te conocen bien ero no pueden saber qué es lo que está pasando en tu cabeza. Vete tranquilo con ellas, puedes arrepentirte más tarde de lo que digas hoy.

Horóscopo de dinero para Capricornio ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.