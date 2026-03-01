Horóscopo de hoy para Leo del 1 marzo de 2026

Tus cualidades de liderazgo se ven realzadas, aunque alguien muy enigmático pondrá en jaque tu autoridad. Este cruce te invita a observar tu manera de ejercer el poder. La experiencia abre una reflexión profunda sobre tu fuerza personal y el modo en que la expresas.

Horóscopo de amor para Leo La estabilidad domina tu vida amorosa y pasiones existentes que pensaste se habían enfriado y reviven fácilmente. Si estas soltero, atraes nuevas personas de manera instantánea y les muestras lo amable que eres. Aun si eres del tipo tímido, es difícil esconder la forma en la que te sientes. Les das la oportunidad a los demás de llegar a conocer tu lado más sensible.

Horóscopo de dinero para Leo Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.