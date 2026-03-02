Horóscopo de hoy para Acuario del 2 marzo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 2 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna ingresa en Leo, tu signo opuesto, y activa un fuerte anhelo de compañía. La pareja capta tu atención y ocupa un lugar central. Si estás soltero, alguien carismático y de presencia firme aparece para generar atracción, interés y un vínculo estimulante.
