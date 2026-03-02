Horóscopo de hoy para Acuario del 2 marzo de 2026

La Luna ingresa en Leo, tu signo opuesto, y activa un fuerte anhelo de compañía. La pareja capta tu atención y ocupa un lugar central. Si estás soltero, alguien carismático y de presencia firme aparece para generar atracción, interés y un vínculo estimulante.

Horóscopo de amor para Acuario Te sientes estresado, lo que parece ser tu comportamiento neurótico desafortunadamente se manifiesta con desacuerdos con las personas que más te importan. Caer en tentación, deseas alternativas y experimentar situaciones poco familiares en cada oportunidad, lo que es igual que crear tensión en las relaciones existentes.

Horóscopo de dinero para Acuario Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!