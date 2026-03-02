Horóscopo de hoy para Capricornio del 2 marzo de 2026

La intimidad gana protagonismo y se despiertan deseos hondos compartidos con tu pareja o amante. Te animas a avivar pasiones latentes y a explorar un erotismo más consciente. Honrar tus rituales privados te permite vivir el encuentro desde un lugar auténtico, intenso y vital.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu persona amada se siente especialmente atraída hacia ti, eres su foco de atención. Tú les proporcionas una influencia tranquilizadora y te ven como un confidente y un claro comunicador. Si estas soltero, trata de reconectarte con amigos existentes, aquellos que más te importan, olvida cualquier desacuerdo que hayan tenido en el pasado.

Horóscopo de dinero para Capricornio El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.