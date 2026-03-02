Horóscopo de hoy para Leo del 2 marzo de 2026

La Luna transita tu signo y potencia carisma, singularidad y creatividad. Irradias una energía luminosa que despierta atención y admiración. El clima acompaña para dar el primer paso, iniciar proyectos y animarte a renovar aspectos de tu vida con confianza y entusiasmo.

Horóscopo de amor para Leo El involucrarse personalmente no siempre funciona como se había previsto. Las situaciones cambian constantemente y aun si tu vida romántica no es segura de alguna forma, permaneces relajado y sin problema. Abordas discusiones potencialmente acaloradas al preguntarle a tus compañeros su punto de vista y considera muy bien lo que te dicen antes de responderles.

Horóscopo de dinero para Leo Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.