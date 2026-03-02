window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 2 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 2 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Reconoces la riqueza de tu linaje y honras a tus ancestros por la fuerza heredada. El hogar se vuelve un espacio de placer y bienestar. Acondicionarlo a tu gusto te permitirá sentirte pleno, contenido y en sintonía con tu propio valor.

Horóscopo de amor para Tauro

Presta la atención adecuada a tu pareja que te demuestra tanta ternura y devoción, puede llegar a ser tu compañía de por vida. Si eres soltero otros te encuentran interesante y se te acercan y hablan frecuentemente. Si instigas a un contacto es posible para ti que sean amigos, o con suerte, compañeros de sueños.

Horóscopo de dinero para Tauro

Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.

Horóscopo de sexo paraTauro

Tu vida personal está llena de emoción y sensualidad. No te sorprendas si tu pareja te detiene cuando vas hacia la puerta y te haga el amor en ese sitio. Tú también deberías pensar en una respuesta ingeniosa. Usa algo sexy, usa un poco de esa colonia embriagadora o tomen un baño de burbujas juntos. ¡Deja que las cosas se desarrollen a partir de allí!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Horóscopo de hoy Tauro
