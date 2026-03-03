window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 3 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 3 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Tu receptividad será alta, por lo que será importante resguardarte de climas cargados o ajenos. Busca momentos de pausa y reflexión, dejando que las situaciones se acomoden solas. Solo desde la calma podrás cerrar etapas y resolver asuntos pendientes.

Horóscopo de amor para Libra

En tu vida romántica estas experimentando una situación crítica, que no es tan difícil de resolver como parecía en un inicio. No siempre busques la culpa en tu pareja, reexamina las cosas desde tu propia perspectiva y mejor trata de reconocer los conflictos personales como oportunidades para que las cosas cambien para mejorar.

Horóscopo de dinero para Libra

Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.

Horóscopo de sexo paraLibra

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

En esta nota

Horóscopo de hoy Libra
