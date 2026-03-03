window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 3 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 3 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Hoy sentirás el impulso de ajustar detalles en distintas áreas para ganar eficacia. Organizar bien tu tiempo será clave. En el plano vincular, escucha sugerencias, pero evalúa con criterio si realmente aportan a tu bienestar antes de incorporarlas a tus decisiones.

Horóscopo de amor para Virgo

Si sientes que algo le falta a tu vida, tal vez hayas sufrido recientemente algún tipo de retroceso en tu vida amorosa, no estarás en el mejor humor para acercarte a los demás. Trata de lograr diferentes grados de compostura y auto confianza y de acuerdo a como tu veas las cosas ajústate en una manera más natural.

Horóscopo de dinero para Virgo

Tus finanzas están pasando por una fase turbulenta. Tu piensas que tus decisiones siempre son correctas pero en la realidad ese no es el caso. Pronto se hará obvio que tus inversiones no son del todo rentables. No culpes a otros, frena tu orgullo y acepta que tu distanciamiento es lo que ha ocasionado esta miseria.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tu pareja ha estado encendiendo el encanto y bromeándote con un comportamiento sugestivo cargado sexualmente. Ambos dos esperan con anticipación su encuentro erótico. ¡Muestrale a tu pareja cuanto deseas hacer el amor y volverla loca con un masaje profundo y largo de lo mas erótico!

