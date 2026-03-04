Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 4 marzo de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 4 marzo de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 4 de marzo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
El eclipse puede traer una inquietud difícil de explicar, de esas que no dejan dormir del todo. Escucha a tu cuerpo: bajar revoluciones será clave. Yoga, masajes o pausas conscientes ayudarán a calmar la mente y a soltar tensiones acumuladas.
Tauro
04/20 – 05/20
Este Eclipse te invita a expresarte y mostrar aquello que amas sin reservas. Compartir tus tesoros personales derriba barreras y acerca vínculos afines. Al animarte a salir del anonimato, se revelan nuevas facetas de tu vida y una sensación de plenitud más amplia.
Géminis
05/21 – 06/20
Los temas del hogar y la familia reclaman atención. Pensar en arreglos, mudanzas o cambios de espacio se vuelve recurrente. Buscas sentirte más cómodo y contenido. Ordenar lo doméstico será una manera concreta de elevar tu calidad de vida y sostener tus aspiraciones.
Cáncer
06/21 – 07/20
Se mueven contactos con el exterior: mensajes que llegan de lejos, visitas inesperadas o viajes breves. También crece el interés por lecturas espirituales o metafísicas. Este eclipse te pide abrir opciones y dejar que nuevas ideas refresquen tu mirada cotidiana.
Leo
07/21 – 08/21
Puede llegar dinero por vías poco habituales, ayudándote a salir de apuros y cubrir gastos. Tendrás mayor claridad para administrarte y encauzar tu economía. Si aparecen propuestas comerciales, avanza sin prisa: tomarte tu tiempo para analizarlas será clave para elegir bien.
Virgo
08/22 – 09/22
Este eclipse de Luna en tu signo marca decisiones importantes que impactan en el amor, las sociedades y los vínculos complementarios. Será momento de fijar tu posición sin cerrarte al intercambio. Las iniciativas que tomes ahora abrirán un nuevo rumbo en tus proyectos compartidos.
Libra
09/23 – 10/22
Bajo la influencia de este eclipse, surge la necesidad de mirar hacia adentro y revisar asuntos pendientes o silenciosos. Buscarás resguardarte de entornos densos al notar cómo ciertas situaciones afectan tu bienestar. Un gesto de purificación o limpieza energética te ayudará a soltar cargas.
Escorpio
10/23 – 11/22
Tu magnetismo natural se potencia y recibe reconocimiento en tu círculo social. Reuniones y encuentros traen movimiento y color. Te rodearás de personas prácticas y realistas que aportan herramientas y apoyo, ayudándote a dar forma concreta a nuevos deseos personales.
Sagitario
11/23 – 12/20
Un objetivo por el que vienes trabajando desde hace tiempo finalmente se concreta y te brinda una profunda sensación de logro. Puede llegar un reconocimiento o ese nombramiento tan esperado. El apoyo familiar será clave y compartirás momentos cargados de conmovedora satisfacción.
Capricornio
12/21 – 01/19
Cuentas con la guía necesaria para reconocer y aprovechar las oportunidades que aparecen en tu camino. Podrías acceder a una beca, organizar un viaje o destrabar temas migratorios. La compañía de alguien cercano, casi fraterno, acompañará este período de realización personal.
Acuario
01/20 – 02/18
Se activan ingresos extras ligados a herencias, juicios o acuerdos. También se abren instancias de negociación donde tus habilidades serán decisivas. Es un buen momento para depurar hábitos y soltar viejas conductas que ya no aportan, tanto en lo material como en lo interno.
Piscis
02/19 – 03/20
Este eclipse de Luna pone en primer plano tus vínculos y asociaciones. Llega la hora de observar al otro con atención, sin idealizar. Si hay reciprocidad, profundiza el lazo; si no, suéltalo. Elige compartir solo con quienes suman y sostienen tu camino.