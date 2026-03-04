Horóscopo de hoy para Acuario del 4 marzo de 2026

Se activan ingresos extras ligados a herencias, juicios o acuerdos. También se abren instancias de negociación donde tus habilidades serán decisivas. Es un buen momento para depurar hábitos y soltar viejas conductas que ya no aportan, tanto en lo material como en lo interno.

Horóscopo de amor para Acuario Las personas disfrutan de tu compañía y están atraídas por ti. Si estas en una relación evitan seguir una tentación. Permanecer fiel a tu pareja es más importante que que ser el foco de atención de otras personas. Si eres soltero y conoces a alguien nuevo, es incierto si la relación será a largo plazo o solo un coqueteo.

Horóscopo de dinero para Acuario Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.